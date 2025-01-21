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Россиянина осудят за совершенные 33 года назад преступления

Россиянина осудят за совершенные 33 года назад преступления

В Бурятии осудят мужчину за изнасилование и разбой, совершенные 33 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

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