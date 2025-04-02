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Царьград

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2 апреля — День единения народов России и Белоруссии

2 апреля — День единения народов России и Белоруссии

Президент Лукашенко поздравил Владимира Путина с праздником, который отмечается с 1996 года.Сегодня Россия и Белоруссия отмечают День единения народов.

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