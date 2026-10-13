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Пугачёва на Кипре: одни хвалят «бодрую походку», другие видят, что она идёт с трудом

Пугачёва на Кипре: одни хвалят «бодрую походку», другие видят, что она идёт с трудом

Алла Пугачёва снова в центре обсуждения — на этот раз из-за прогулки по тенистым улицам Кипра. Одни пользователи разглядели в 77-летней певице «красотку» и «школьницу», другие не поскупились на куда более резкие слова.

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