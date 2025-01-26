В многожанровом конкурсе принимают участие самородки не только из города Новоаннинского, но и близлежащих городов - Урюпинска, Борисоглебска, Михайловки, р.
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В многожанровом конкурсе принимают участие самородки не только из города Новоаннинского, но и близлежащих городов - Урюпинска, Борисоглебска, Михайловки, р.