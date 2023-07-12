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В Астрахани презентовали иранский документальный фильм об истории отношений нашего региона и провинции Гилян

В Астрахани презентовали иранский документальный фильм об истории отношений нашего региона и провинции Гилян

На показе присутствовал посол Ирана в России. В областном краеведческом музее состоялась презентация показ документального фильма «Море добра», снятого иранскими кинематографистами об истории отношений между Астраханской областью и провинцией Гилян.

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