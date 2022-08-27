Путин запретил выдворять из России граждан ДНР, ЛНР и Украины

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, не создающих угроз национальной безопасности, нельзя выдворять и депортировать из России, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, не создающих угроз национальной безопасности, нельзя выдворять и депортировать из России, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным.
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