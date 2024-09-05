Греф считает, что пик инфляции в России пока не пройден

Глава «Сбербанка» Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума заявил журналистам о том, что пик инфляции в России пока не пройдет, несмотря на зафиксированную Росстатом недельную дефляцию, первую в этом году.
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