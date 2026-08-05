Китай представил первую в мире тоннелепроходческую машину, совмещающую бурение и взрывные работы / © CRSIC Машина сошла с производственной линии на заводе компании China Railway Science & Industry Group (CRSIC) в городе Ухань (провинция Хубэй).
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