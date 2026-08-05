Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 144 подписчика

Китай представил первую в мире тоннелепроходческую машину, совмещающую бурение и взрывные работы

Китай представил первую в мире тоннелепроходческую машину, совмещающую бурение и взрывные работы

Китай представил первую в мире тоннелепроходческую машину, совмещающую бурение и взрывные работы / © CRSIC Машина сошла с производственной линии на заводе компании China Railway Science & Industry Group (CRSIC) в городе Ухань (провинция Хубэй).

Вернуться к статье