NYT: Китай нашёл «болевую точку» Дональда Трампа

Американская администрация пошла на приостановку действия таможенных пошлин против других государств, когда эти меры стали наносить ощутимый вред экономике США.
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