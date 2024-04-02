Алаудинов после теракта в «Крокусе» призвал вернуть в России смертную казнь

Помощник руководителя Чеченской Республики, командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов после террористического акта, который произошел в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», призвал вернуть в Российской Федерации смертную казнь.
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