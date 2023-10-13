Some Backers of Scalise Now Won’t Support Jordan

“Several backers of Steve Scalise are opposed to Jim Jordan’s potential speakership bid out of frustration with how the Ohioan handled losing to the Louisianan after the House GOP’s internal election this week,” Politico reports.
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