На Украине предлагают отбирать имущество у богатых уклонистов Украине нужны герои, но даже поверхностный анализ сложившейся ситуации говорит о том, что в стране, к большому сожалению Зеленского и членов его бандформирования, куда больше ухилянтов, чем патриотов.