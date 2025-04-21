Севернее Астрахани «Лада» врезалась в леерное ограждение. Трое погибших

Еще одного участника аварии отправили в больницу. 20 апреля в 02:50 в Наримановском районе на 1338-ом километре федеральной трассы Р-22 (в 50 км севернее Астрахани) 28-летний водитель ВАЗ-2109, выезжая со второстепенной дороги со стороны с.
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