Севернее Астрахани «Лада» врезалась в леерное ограждение. Трое погибших

Еще одного участника аварии отправили в больницу. 20 апреля в 02:50 в Наримановском районе на 1338-ом километре федеральной трассы Р-22 (в 50 км севернее Астрахани) 28-летний водитель ВАЗ-2109, выезжая со второстепенной дороги со стороны с.