Джонсон намерен встретиться с Байденом в конце сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в США на Генассамблею ООН планирует провести встречу с американским лидером Джо Байденом, сообщает The Times со ссылкой на осведомленные источники.
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в США на Генассамблею ООН планирует провести встречу с американским лидером Джо Байденом, сообщает The Times со ссылкой на осведомленные источники.
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