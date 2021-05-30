Операция «Восточный танец»: как КГБ хотело ликвидировать Ельцина

Любители историиПолитикаОперация «Восточный танец»: как КГБ хотело ликвидировать Ельцина Kremlin.ru Операция «Восточный танец» могла бы остаться в истории как самая первая попытка устранения Бориса Ельцина.Вернуться к статье116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕБЕлена Бресловаяковлев известная мразь, да все либерасты отличаются невероятным самомнением и ложью!Кремлев ВладимирЯковлев откровенный сионист, скрывающийся под русской фамилией. Именно таких набрал в свою команду шабес-гой Горбачев. С первых дней нахождения в Политбюро он совместно с шабес-гоем Сусловым начали нападение на русскую культуру.ЛеонидГосподи, спаси Мир от идиотов...и таких субъектов, как автор этого опуса. Если бы КГБ хотел ликвидировать ЕБээНа, он бы это сделал. И никак не иначе. Статейка дешевенькая. А уж упоминание о "покушении" с падением с моста...это уже ни в какие ворота не лезет. Меньше пить надо было и по чужим бабам не шляться. Ельцин - это позорище всероссийское.ГгалинаЖалко, что рокушения не удалтсь. Может быть сейчас мы бы жили не при капитализме.НКНиколай КраснопольскийЕсли бы готовили - сделали бы. А так это ненаучная дешевая фантастика в чьих то шкурных интересах.ННиколайЖаль, что не станцевали этот «Восточный танец»!!!ЕАЕвгений АлексеенкоУ Крючкова были возможности это сделать раньше,но он это не сделал и нанес Стане огромный урон.Их троих нужно было арестовать в Беловеже ,судить и расстрелять,УК это позволял сделать .Василий ПлюшкинЕсли бы хотели, то сделали быВасилий БарановЖаль, что не ликвидировали.Александр ШиршиковЖаль , что не ликвидировали... может быть, все пошло бы по другому...михаил дувановхх .няКомментировать
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