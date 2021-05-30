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Операция «Восточный танец»: как КГБ хотело ликвидировать Ельцина

Операция «Восточный танец»: как КГБ хотело ликвидировать Ельцина

Kremlin.ru Операция «Восточный танец» могла бы остаться в истории как самая первая попытка устранения Бориса Ельцина.

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Елена Бреслова
яковлев известная мразь, да все либерасты отличаются невероятным самомнением и ложью!
Кремлев Владимир
Яковлев откровенный сионист, скрывающийся под русской фамилией. Именно таких набрал в свою команду шабес-гой Горбачев. С первых дней нахождения в Политбюро он совместно с шабес-гоем Сусловым начали нападение на русскую культуру.
Леонид
Господи, спаси Мир от идиотов...и таких субъектов, как автор этого опуса. Если бы КГБ хотел ликвидировать ЕБээНа, он бы это сделал. И никак не иначе. Статейка дешевенькая. А уж упоминание о "покушении" с падением с моста...это уже ни в какие ворота не лезет. Меньше пить надо было и по чужим бабам не шляться. Ельцин - это позорище всероссийское.
галина
Жалко, что рокушения не удалтсь. Может быть сейчас мы бы жили не при капитализме.
Николай Краснопольский
Если бы готовили - сделали бы. А так это ненаучная дешевая фантастика в чьих то шкурных интересах.
Николай
Жаль, что не станцевали этот «Восточный танец»!!!
Евгений Алексеенко
У Крючкова были возможности это сделать раньше,но он это не сделал и нанес Стане огромный урон.Их троих нужно было арестовать в Беловеже ,судить и расстрелять,УК это позволял сделать .
Василий Плюшкин
Если бы хотели, то сделали бы
Василий Баранов
Жаль, что не ликвидировали.
Александр Ширшиков
Жаль , что не ликвидировали... может быть, все пошло бы по другому...
михаил дуванов
хх .ня

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