Песков: Путин не передавал через Орбана какое-то послание Байдену

Президент Российской Федерации Владимир Путин не передавал через посетившего Москву премьера Венгрии Виктора Орбана какое-то послание главе Соединенных Штатов Джо Байдену или другим участникам саммита НАТО.
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