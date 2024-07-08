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Песков: Путин не передавал через Орбана какое-то послание Байдену

Песков: Путин не передавал через Орбана какое-то послание Байдену

Президент Российской Федерации Владимир Путин не передавал через посетившего Москву премьера Венгрии Виктора Орбана какое-то послание главе Соединенных Штатов Джо Байдену или другим участникам саммита НАТО.

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