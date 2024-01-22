В Барнауле открыли штаб поддержки кандидата в президенты России Владислава Даванкова

Основная миссия общественного штаба - это сбор "тысячи идей" об улучшении страны В Барнауле открылся штаб общественной поддержки единого кандидата в президенты от "Новых людей" и "Партии роста", вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.
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