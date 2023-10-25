Медвежий угол
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Медвежий угол

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ОМОН пришел с рейдом на бои без правил. И ведь прав был Маваши

ОМОН пришел с рейдом на бои без правил. И ведь прав был Маваши

# Чернильница Всех приветствую на своем скромном канале. Мы очень часто с вами обсуждаем такую организацию как «Русская община» и у многих это название на слуху.

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Комментарии
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N S
КЛАСС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!++++++++++++++++ Продолжить везде и всегда, пока вся(!!!) РОССИЯ не будет очищена от этой нечисти.
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3 д.
Иван Иванов
Пора прекращать эти быдлорассадники. Притоны бандитов и воров. Хватит, наигрались в буржуазию, нужно просыпаться.
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3 д.
Юрий Золотарев
Ну наконе-ец-то свежая идея на практике!! Давно думал: у нас же полно ребят-дембелей ВДВ - это же СИЛА, которая с лёгкостью может остановить любой мигрантский беспредел!
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3 д.

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