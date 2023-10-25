ОМОН пришел с рейдом на бои без правил. И ведь прав был Маваши

N S КЛАСС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!++++++++++++++++ Продолжить везде и всегда, пока вся(!!!) РОССИЯ не будет очищена от этой нечисти.

Иван Иванов Пора прекращать эти быдлорассадники. Притоны бандитов и воров. Хватит, наигрались в буржуазию, нужно просыпаться.