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МОСИНФОРМ

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На электросудах в Москве запустят тематические рейсы в формате книжного клуба

На электросудах в Москве запустят тематические рейсы в формате книжного клуба

На регулярных маршрутах речных электросудов начнут проводить новые тематические рейсы в формате книжных клубов, а также встречи и дискуссии с писателями, об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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