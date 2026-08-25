На электросудах в Москве запустят тематические рейсы в формате книжного клуба

На регулярных маршрутах речных электросудов начнут проводить новые тематические рейсы в формате книжных клубов, а также встречи и дискуссии с писателями, об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.