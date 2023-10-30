Автоэксперт рассказал о способе сэкономить на шинах

Автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин 30 октября рассказал, что некоторые российские автомобилисты меняют летние шины на зимние, используя всесезонные покрышки.
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