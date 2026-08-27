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Царьград

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Подозреваемый в расправе над Каменевой мог совершить еще одно убийство

Подозреваемый в расправе над Каменевой мог совершить еще одно убийство

Подозреваемый в убийстве вдовы бывшего вице‑премьера может быть причастен к ещё одному преступлению.По данным "Московского комсомольца", 18‑летний молодой человек, подозреваемый в убийстве Анны Каменевой — вдовы бывшего вице‑премьера Дагестана Гаджи Махачева, — мог совершить ещё одно аналогичное преступление.

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