Любитель астрономии Илюхин рассказал о метеорном потоке Персеиды

6+ Космос притягивает многих не только своей таинственностью, но и красотой. Рассматривать звездное небо – невероятное удовольствие, особенно, если везет с погодой и человек находится вдали от города, где видимость лучше.
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