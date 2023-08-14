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OilPrice называет выигравшего от сильного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией

OilPrice называет выигравшего от сильного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией

В прошлом месяце руководители Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что не присоединятся к усилиям Саудовской Аравии в добровольном сокращении добычи нефти, поскольку, по их мнению, сокращения саудитов достаточны, чтобы сбалансировать рынки.

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