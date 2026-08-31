Ивановцам рассказали о росте числа товарных знаков азиатского бизнеса в России

В первом полугодии 2026 года число товарных знаков, зарегистрированных в России бизнесом из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- A Препараты Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым