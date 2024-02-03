Проект «Пятая колонна» «закон о негодяях» - новый 37-й? Кого из предателей лишат званий и конфискуют имущество?

Виталий Кирпиченко

Правильное решение! только почему оно касается престарелой Ахеджаковой, Пугачёвой, макаревича...? Они -- мелкая сошка. Если уж брать быка за рога, то начинать надо с Абрамоаича, Потанина, Дерипаско, Миллера-Есина... Чубайса и Черномырдина... (долгий ряд). Для этого создать ЧК -- чрезвычайную комиссию из членоа СК, прокуратуры, финансистов-экономистов ... и пропустить через мелкое сито всех, которые богатенькие не в меру, которых нельзя теперь называть олигархами, и которых можно. Вот тогда будет толк. А эта затея с Галкинами- вайкуле обычный громоотвод.