Ну, наконец-то, сподобились. Но опять как-то мягенько, деликатненько, обтекаемо: «Закон о негодяях».
Проект «Пятая колонна» «закон о негодяях» - новый 37-й? Кого из предателей лишат званий и конфискуют имущество?
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Вячеслав Тарасов
Внучка ССовца-Вайкуле, интересно девки пляшут, она когда родилась, только что?
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8 час.
Виталий Кирпиченко
Правильное решение! только почему оно касается престарелой Ахеджаковой, Пугачёвой, макаревича...? Они -- мелкая сошка. Если уж брать быка за рога, то начинать надо с Абрамоаича, Потанина, Дерипаско, Миллера-Есина... Чубайса и Черномырдина... (долгий ряд). Для этого создать ЧК -- чрезвычайную комиссию из членоа СК, прокуратуры, финансистов-экономистов ... и пропустить через мелкое сито всех, которые богатенькие не в меру, которых нельзя теперь называть олигархами, и которых можно. Вот тогда будет толк. А эта затея с Галкинами- вайкуле обычный громоотвод.
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6 час.
Александр Денисов
А где сейчас те, кто медальками этого жиденка обвесил? и какова их цена теперь?
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3 час.
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