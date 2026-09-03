Spain & Greece Have The Best Pension/Salary Replacement Rate In The World How much of your paycheck would a pension replace in retirement? Depending on the country, the answer ranges from more than 80% to less than 20%.
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