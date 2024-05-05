Карельский митрополит поздравил с Пасхой и дал мудрый совет

В храме Александра Невского прошло ночное Пасхальное богослужение. В пасхальную ночь с 4 на 5 мая 2024 года митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Александра Невского Петрозаводска.