Карельский митрополит поздравил с Пасхой и дал мудрый совет

В храме Александра Невского прошло ночное Пасхальное богослужение. В пасхальную ночь с 4 на 5 мая 2024 года митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Александра Невского Петрозаводска.
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