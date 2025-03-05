«Грандиозный вечер»: Трамп дал понять, что простил Зеленского. Киев ликует

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Президент США, выступая в Конгрессе, объявил, что готов принять в знак примирения украинские редкоземы Александр Коцеруба Ирина Мишина На фото: президент США Дональд Трамп во время выступления на совместном заседании Конгресса (Фото: Win McNamee — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press) Материал комментируют: Владимир Васильев Во вторник вечером, когда в Москве было 5 утра среды, Дональд Трамп выступил на совместном заседании двух палат Конгресса США.

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Комментарии
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Eduard
Это же &quot;воздух&quot;.Судя по стоимости там просто золотые слидки и самородки должны быть!
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21 час.
MB
Marina Bubon
Сошлись два клоуна…
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6 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Не редкоземы интересуют Трампа, он знает, что там их меньше, чем в штатах. Его интересует вся Украина. Как только будет подписан этот договор, войска Америки тут же оккупируют Украину. И Трамп потребует от нас возвращения Донбасса и Херсона с Запорожьем. А хохлам вообще ничего не достанется.
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4 час.
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