«Грандиозный вечер»: Трамп дал понять, что простил Зеленского. Киев ликует

ТГ

Татьяна Гусева

Не редкоземы интересуют Трампа, он знает, что там их меньше, чем в штатах. Его интересует вся Украина. Как только будет подписан этот договор, войска Америки тут же оккупируют Украину. И Трамп потребует от нас возвращения Донбасса и Херсона с Запорожьем. А хохлам вообще ничего не достанется.