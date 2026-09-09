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Регион 29

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В Архангельске в этом году за парты сели более 3000 первоклассников!

В Архангельске в этом году за парты сели более 3000 первоклассников!

Абсолютный лидер по набору — школа № 28.Как сообщает администрация города, в ней сформировано целых 7 первых классов.

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