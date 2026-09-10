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Воронежские новости

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Экс-полицейский хранил наркотики в рабочем кабинете и получил 3,5 года колонии в Воронеже

Экс-полицейский хранил наркотики в рабочем кабинете и получил 3,5 года колонии в Воронеже

Таловский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции Неровному А.С., который хранил наркотики в служебном кабинете.

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