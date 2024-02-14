Сегодня в округе – более 16 тысяч многодетных семей. Соцподдержка многодетным.

Сегодня в округе – более 16 тысяч многодетных семей. По линии соцзащиты при рождении третьего и каждого последующего ребенка семье выдается региональный маткапитал в 500 тысяч рублей, единовременная выплата в 18549 рублей, подарочный набор «Малышу Ямала» или электронный сертификат на покупку вещей новорожденному на 32 тысячи рублей.
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