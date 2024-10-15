Девелоперы часто спонсируют своих, но и чужим дают шансы

Как показывает практика, тем, кто ищет своих меценатов и спонсоров, необходимо заранее формировать планы и даже с самыми лояльными донаторами вести предметный диалог с цифрами в рукахПоддержка девелоперскими компаниями образовательных учреждений — наверное, самая негромкая, самая малоинтересная с точки зрения средств массовой информации.