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Царьград

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Ротенберг прокомментировал отзыв статусов у русских фигуристов

Ротенберг прокомментировал отзыв статусов у русских фигуристов

Роман Ротенберг, первый вице-президент Федерации хоккея России, выразил мнение о решении ISU отозвать нейтральные статусы у русских фигуристов, включая Камилу Валиеву и Марка Кондратюка.

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