В ФРГ призвали ввести погранконтроль с Венгрией из-за россиян

Global Look Press/Patrick Pleul/dpa Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал усилить контроль на всех границах Евросоюза с Венгрией из-за решения Будапешта смягчить визовый режим для граждан России и Беларуси, сообщили в издании Bild.
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