В ФРГ призвали ввести погранконтроль с Венгрией из-за россиян

Global Look Press/Patrick Pleul/dpa Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал усилить контроль на всех границах Евросоюза с Венгрией из-за решения Будапешта смягчить визовый режим для граждан России и Беларуси, сообщили в издании Bild.