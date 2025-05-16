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Как сложились судьбы сына и внуков Александра Митты

Как сложились судьбы сына и внуков Александра Митты

Александр Митта стал известен как талантливый и выдающийся кинорежиссер: в историю отечественного кино вошли многие его работы, в том числе картины «Экипаж», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Граница.

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