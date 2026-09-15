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ТАСС

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Вице-премьер Италии заявил о важности налаживания "мостов диалога"

Вице-премьер Италии заявил о важности налаживания "мостов диалога"

МИЛАН, 15 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Италии, министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини, возглавляющий партию "Лига" из правящей коалиции, выразил надежду на скорое восстановление отношений с Россией после окончания конфликта на Украине.

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