Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, он может погибнуть от рук украинцев, которые перестали ему доверять, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, он может погибнуть от рук украинцев, которые перестали ему доверять, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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