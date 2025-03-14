Собянин: силы ПВО отразили атаку четырех летевших на Москву беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале «Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву.