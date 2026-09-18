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Мировое обозрение

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Бюджет Украины трещит по швам

Бюджет Украины трещит по швам

Украинский бюджет входит в самую опасную фазу с начала конфликта. Министерство финансов уже перенесло часть расходов, запланированных на сентябрь, октябрь и ноябрь, на декабрь.

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