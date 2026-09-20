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Беспощадная разборка iPhone 18 Pro Max показала наличие внутри крошечной медной подушки и огромной испарительной камеры

Беспощадная разборка iPhone 18 Pro Max показала наличие внутри крошечной медной подушки и огромной испарительной камеры

Разбирал аппарат JerryRigEverything Блогер JerryRigEverything после своих обычных тестов iPhone 18 Pro решил разобрать смартфон и подробно показать все его внутренние особенности.

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