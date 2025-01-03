Сотрудники Алтайского заповедника поделились фото замерзшего берега Телецкого озера

"Ледяную мелодию" оставил сильный ветер Замерзшее Телецкое озеро / Автор фото: Александр Лотов / "Алтайский ZапоVедник" Специалисты Алтайского биосферного заповедника запечатлели удивительное явление – берег Телецкого озера (Республика Алтай), включая деревья и камни, оказался "замурован" льдом.
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