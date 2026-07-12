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Депутат Вольфсон рассказал, как законно снизить расходы на ЖКХ летом

Депутат Вольфсон рассказал, как законно снизить расходы на ЖКХ летом

Летом россияне могут законно уменьшить плату за коммунальные услуги. В первую очередь, речь идёт о перерасчёте за отопление и горячую воду в период профилактических отключений, сообщил член комитета Госдумы по ЖКХ Илья Вольфсон.

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