Более 100 тысяч москвичей проголосовали за выбор имени для маленькой панды

Свыше 100 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании за имя для маленькой панды из Московского зоопарка в проекте "Активный гражданин", лидером пока является имя Катюша, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
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