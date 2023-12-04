Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

3 подписчика

Более 100 тысяч москвичей проголосовали за выбор имени для маленькой панды

Свыше 100 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании за имя для маленькой панды из Московского зоопарка в проекте "Активный гражданин", лидером пока является имя Катюша, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх