Херсонское направление: артиллерийские дуэли и удары по инфраструктуре На Херсонском участке сохраняется высокая интенсивность артиллерийских столкновений и операций… Фронтовой сводки 23 марта 2025: ключевые точки напряжения в зоне СВО .
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