В РФ показали iPhone 15 Pro и Galaxy S24 Ultra в стиле Vision Pro и Cybertruck

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов компания Caviar анонсировала новую коллекцию смартфонов, которые были вдохновлены Apple Vision Pro и Tesla Cybertruck.
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