Нигерия: двое жителей и трое боевиков Лакурава были убиты, а один линчеватель был ранен после того, как боевики Лакурава напали на город Унгуши в районе местного самоуправления Кеббе (LGA), штат Сокото, в утренние часы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым