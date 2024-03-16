Как Александр Ширвиндт приезжал в Кишинёв на гастроли 

В 1983 году популярные артисты Андрей Миронов и Александр Ширвиндт побывали в Кишинёве на гастролях. Необычная фотография была сделана на заводе «Микропровод» (Ботаника, бульвар Дечебал), где они выступали в тот приезд.
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