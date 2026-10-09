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Эксперт по туризму Абасов: самый дешевый тур по России в сентябре стоил ₽19 тыс.

Эксперт по туризму Абасов: самый дешевый тур по России в сентябре стоил ₽19 тыс.

Самый дешевый тур по России в сентябре стоил 19 тыс. рублей. Октябрьский тур в среднем обходится в 37,3 тыс.

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