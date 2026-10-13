Атака огненным дождем: ВСУ испепелили на ближних поступах к Славянску

Подготовка к финальной битве за Краматорск и Славянск близится к завершению. В эксклюзивном комментарии aif.
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Но я уверен, что мы освободим эти населённые пункты в ближайшей перспективе, говорит Гагин. Однако думаю не мы, а те ребята, что на СВО дерутся насмерть. Честь им и хвала защитникам отечества!