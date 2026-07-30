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FTimes

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Золотая жила скандала: как Алёна Водонаева превратила резкие высказывания в медийный капитал

Золотая жила скандала: как Алёна Водонаева превратила резкие высказывания в медийный капитал

Золотая жила скандала: как Алёна Водонаева превратила резкие высказывания в медийный капитал Елена ГалицкаяАлёна Водонаева давно перестала быть просто бывшей участницей телепроекта «Дом-2».

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